Już 24. września do kiosków w całej Polsce trafi najnowszy numer Vivy!, a raczej jej specjalnego wydania Exclusive. Gwiazdą okładki nowego numeru została Kinga Rusin, która na zdjęciu wyszła po prostu super. To chyba jedna z jej najlepszych sesji zdjęciowych! Nic dziwnego, autorem zdjęć jest sam Marcin Tyszka.

W numerze dowiecie się, które polskie celebrytki, artystki i gwiazdy pną się na szczyt kariery i już niedługo będzie o nich naprawdę głośno. Poznaj złotą 11-stkę polskiego show biznesu!

A do tego stylowy poradnik jak być młodą, czuć się świetnie i wyglądać bosko. My jesteśmy już zachęcone do lektury, a wy?

