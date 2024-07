Zwiewna, tiulowa spódnica, śnieżnobiały biustonosz z koronki, plaża i jezioro w tle... Wygląda jak sesja ślubna? Nie tym razem!

Ta zmysłowa stylizacja oraz cudowna sceneria posłużyły do nakręcenia teledysku do nowej płyty Honoraty Skarbek: „PUZZLE’’. Wokalistka zdradziła swoim fanom na Instagramie, co działo się za kulisami powstawania klipu:

„Kręcimy drugi dzień! Spełniłam swoje małe marzonko - sceny z drona w klipie! Wyobraźcie sobie jak pięknie to wygląda na plaży z morzem w tle... Jestem taka szczęśliwa ! Zgadujcie w komentarzach do którego numeru z płyty PUZZLE powstanie najnowszy klip?’’

Za stylizację Honoraty odpowiada stylista i projektant sukien ślubnych, Robert Czerwik. Skarbek pochwaliła się również, że profesjonalny makijaż zrobiła...sama!

Jak wam się podoba taki delikatny wizerunek wokalistki, która zwykle wybiera czerń? My jesteśmy na tak!

