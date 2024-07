To oni mogli zagrać Christiana Greya! Gdy tylko pojawiła się w mediach informacja o tym, że powstanie ekranizacja słynnego erotyka E.L. James, fanki książki zaczęły wypisywać w internecie, kto powinien wcielić się w rolę mrocznego milionera Christiana Greya, którego życie zmienia się, gdy poznaje studentkę Anę Steel. Wiele fanek książki "Pięćdziesiąt twarzy Greya" w roli Christiana Greya widziało Ryana Goslinga, ale aktor odrzucił ofertę gry w tym filmie. I wielu to nie dziwiło, bo aktor był wtedy u szczytu kariery i nie potrzebował rozgłosu, który towarzyszyłby grze w takim filmie. Faworytami wielu fanek książki byli też m.in. aktor Matt Bomer, znany z serialu "Białe kołnierzyki" czy Robert Pattinson znany ze "Zmierzchu".

Kto mógł zagrać Christiana Greya?

Wokół wyboru aktora do roli Christiana Greya było mnóstwo kontrowersji, początkowo miał go zagrać Charlie Hunnam, ale ten wybór spotkał się z tak dużą falą protestów, że aktor znany z serialu "Synowie Anarchii" zrezygnował z tej roli! Charlie mówił w wywiadach, że dostawał nawet pogróżki i musiał wynająć ochronę po tym, jak ogłoszono, że to on zagra Christiana! Producenci musieli na szybko znaleźć jego następce, a ostatecznie rolę Christiana Greya dostał Jamie Dornan. I tym razem nie wszyscy byli zadowoleni z takiego wyboru, ale protestów fanów było zdecydowanie mniej, dlatego Jamie wszedł na plan z Dakotą Johnson i został słynnym Christianem Greyem. Jamie w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że wyszedł z założenia, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie krytykował jego wybór i dlatego pracując na planie filmu starał się o tym nie myśleć.

A kogo wy widzielibyście w roli Christiana Greya? Zobaczcie, kto był wymieniany do tej roli, a kto odrzucił propozycję producentów! Nie tylko Ryan Gosling, ale też Liam Hemsworth czy Ian Somerhalder. Zobacz wideo!

Jamie Dornan dostał rolę Christiana Greya. Kto jeszcze mógł zagrać Greya?

Propozycję producentów dostał Ryan Gosling