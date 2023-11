Czy stylizacja może być kompletna bez wyjątkowego zapachu? Oczywiście, że nie! Makijaż i ubrania to coś co widać na pierwszy rzut oka, natomiast to właśnie twój zapach jest dopełnieniem całości. Każdemu z nas nie raz zdarzyło się odwrócić za kimś, tylko dlatego, że pięknie pachniał albo ten zapach przypominał nam ważną osobą. Piękne perfumy potrafią poprawić samopoczucie, zwiększyć pewność siebie, a nawet wyzwolić seksapil! Jakie perfumy warto nosić tej jesieni?

Jak tworzy się perfumy?

Nie każdy wie jak czasochłonnym i trudnym procesem jest komponowanie zapachu perfum. Każdy z gotowych produktów jest mieszanką ok. 300 komponentów, a jego receptura jest tajnie strzeżonym sekretem. Do produkcji perfum używa się przede surowców syntetycznych i naturalnych, takich jak płatki kwiatów, zioła, korzenie, owoce oraz mchy. Każdy zapach perfum jest wielowymiarowy, ponieważ składa się z substancji o różnej trwałości. Całość tworzy jednak kompozycję, która urzeka swoich miłośników, oddziałuje na ich zmysły, odwołuje się do emocji i wyobraźni. Perfumy warto zmieniać, ponieważ zapach, który nosiłaś na początku studiów, po kilku latach może już do ciebie nie pasować. Innego zapachu używa się również w lato, a innego w okresie jesienno-zimowym, czy w ciągu dnia lub wieczorem. Dlatego każda kobieta powinna mieć kilka różnych rodzajów perfum, których będzie mogła używać w zależności od nastroju, okazji czy pory roku.

Perfumy Eclat Mon Parfum od Oriflame – nowy zapach na jesień

Tej jesieni pokochaliśmy nowy zapach od Oriflame, perfumy Eclat Mon Parfum. Są wyjątkowe i doskonałej jakości, ponieważ marka Oriflame nawiązała współpracę z ekskluzywnym paryskim Domem Perfumeryjnym DeLaire – domem pionierskiego perfumiarstwa i miejscem narodzin nowoczesnej kompozycji zapachowej. Perfumy Eclat Mon Parfum to jedna z niewielu kompozycji, która zawiera legendarny i luksusowy akord DeLaire – z tego przywileju w ciągu ostatnich 140 lat korzystały jedynie nieliczne, najbardziej prestiżowe światowe marki. Autorem zapachu jest Mistrz Perfumiarstwa, Emillie Copperman, która zdobyła wiele międzynarodowych nagród i współpracowała z prestiżowymi markami, taki jak Givenchy, Paco Rabanne, a teraz Oriflame.

Co wyróżnia perfumy Eclat Mon Parfum od Oriflame?

Perfumy Eclat Mon Parfum to przepiękny, kwiatowo-zielony zapach. Zdobi je szlachetny akord białego irysa, który został stworzony na wyłączność przez legendarny, paryski dom perfumeryjny DeLaire. Biały irys jest znanym od wieków emblematem francuskiej rodziny królewskiej. Jest również najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym kwiatem sztuki perfumeryjnej. Oprócz akordu białego irysa, w perfumach Eclat Mon Parfum odnajdziemy delikatny i słodki zapach gruszek nashi oraz wytrawną migdałową nutę. Najnowsze perfumy od marki Oriflame są prawdziwym uosobieniem ponadczasowej paryskiej finezji, wdzięku i elegancji! Chcesz by było czuć twoje perfumy przez cały dzień? Wystarczy, że spryskasz apaszkę perfumami - dzięki temu trikowi zapach będzie trwalszy. Jeśli oprócz tego uperfumujemy delikatnie rąbek spódnicy czy brzeg marynarki (zawsze od spodu), otoczy cię dyskretna pachnąca mgiełka.

