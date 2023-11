Gwiazda wyznała, że jej problemy wynikają z social mediów, od których Hailey jest uzależniona...

Jestem niepewna. Krucha. Ranię innych. Mam swoje lęki i powątpiewania. Bywam niespokojna, smutna, a nawet zła. Przez większość dni łapię się na tym, że przeglądam Instagrama porównując się do innych. Przez to czuję się gorsza, niewystarczająco dobra. Każdego dnia przeżywam bitwę z samą sobą. I nie piszę tego po to, byś mnie żałowała albo poczuła do mnie sympatię. Czułam, że chcę się tym podzielić. Jestem tylko człowiekiem... młodą kobietą, która szuka siebie i to naprawdę jest trudne. Ciężko jest odnaleźć samego siebie, ale jeszcze trudniej jest nieustannie się porównywać do innych.W takich dniach czuję się rozbita i przytłoczona - czytamy na jej Instagramie.