Peja spotkał się z prezydentem! Zaskakujące kulisy rozmowy w Pałacu
To spotkanie przejdzie do historii - Karol Nawrocki zaprosił do pałacu prezydenckiego legendę polskiego rapu, Peję. Artysta opowiedział w sieci o szczegółach przebiegu spotkania.
Peja, znany raper, zdecydował się na odważny krok – postanowił nawiązać bezpośredni kontakt z głową państwa. Zamiast ograniczać się do publikacji w mediach społecznościowych, artysta wysłał list do Kancelarii Prezydenta RP. Nie ujawniono, co dokładnie zawierała wiadomość, jednak jej treść była na tyle istotna, że doprowadziła do bezpośredniego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.
Spotkanie Peji z Karolem Nawrockim – kulisy wizyty w Pałacu
Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim i miało charakter zamknięty. Oznacza to, że przebieg rozmowy nie był dostępny dla mediów ani postronnych obserwatorów. Raper ujawnił jednak kilka szczegółów.
Według relacji Peji, podczas rozmowy poruszono "trudne tematy", a całe spotkanie przebiegało w atmosferze, którą sam określił jako swobodną i sympatyczną. Była to okazja nie tylko do wymiany poglądów, ale też do nawiązania porozumienia między przedstawicielem środowiska artystycznego a najwyższym urzędnikiem państwowym.
W odpowiedzi na wysłany list do Kancelarii Prezydenta RP zostaliśmy zaproszeni na oficjalne spotkanie z panem Prezydentem Karolem Nawrockim, do którego doszło w dniu dzisiejszym. Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne, a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze
Jak Peja ocenił rozmowę z prezydentem?
Peja nie krył zadowolenia z przebiegu spotkania. Na swoim profilu wyraził się jasno:
Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej, niż pisanie postów w mediach społecznościowych, w myśl zasady 'do odważnych świat należy'. Rozmowę uważam za wartościową i pouczającą
To jedno zdanie mówi wiele o motywacjach rapera i jego podejściu do obywatelskiej aktywności. Artysta nie tylko wyraził swoje zdanie, ale również zainspirował innych, kończąc swoją relację słowami:
Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym
Prezydent Karol Nawrocki o swoich muzycznych upodobaniach
Choć spotkanie Peji z prezydentem było oficjalne, nie brakowało w nim również osobistych odniesień. Jak się okazuje, Karol Nawrocki ma słabość do polskiego rapu. W podcaście Żurnalisty prezydent przyznał, że w młodości słuchał takich wykonawców jak Liroy. Dodał także, że docenia twórczość KęKę i… samego Peji.
Czuję wrażliwość KęKę, podoba mi się. Nie wiem, czy byłby zadowolony z tego Rysiek Peja, że mówię także o nim jako o kimś, kto dostarcza mi dawkę muzycznych emocji
Peja spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim i to wydarzenie z pewnością zapisze się na długo w pamięci nie tylko uczestników rozmowy, ale też obserwatorów polskiego życia publicznego.
Zobacz także: Nawrocki nagle to powiedział podczas gali konkursu chopinowskiego. Wszyscy to usłyszeli