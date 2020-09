Paweł z "Rolnik szuka żony" nie wybrał swojej faworytki, Sandry. Jak na decyzję rolnika zareagowali internauci? 

Internauci są zachwyceni Pawłem z siódmej edycji "Rolnik szuka żony"! Fani programu bardzo pozytywnie ocenili rolnika, który w ostatnim odcinku zdecydował, że do dalszego etapu nie zaprosi swojej faworytki, Sandry. Jak skomentowali zaskakującą decyzję Pawła? Zobaczcie, co fani programu pisali po ostatnim odcinku wyemitowanym w minioną niedzielę!

Internauci ocenili zachowanie Pawła

Wszystko wskazuje na to, że widzowie bardzo polubili Pawła z siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Fani od samego początku mocno kibicują rolnikowi, który w przeszłości wziął udział w show Polsatu "Wyspa przetrwania". Dziś Paweł szuka wielkiej miłości w hicie TVP i nie ukrywa, że jest zachwycony kobietami, które napisały do niego listy. Początkowo największą faworytką Pawła była Sandra. Rolnik był zachwycony listem od 27-letniej kobiety dlatego zaprosił ją do programu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że już po pierwszym spotkaniu czar prysł. Sandra w rozmowie z Pawłem głośno przyznała, że nie wie, czy jest gotowa zamieszkać na wsi. Rolnik postanowił jednak dać jej kolejną szansę i zdecydował, że Sandra przejdzie do kolejnego etapu. Niestety, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że między rolnikiem a Sandrą nie zaiskrzyło.

Za dużo nas różni, ale bardzo Cię lubię i podziwiam - powiedział Paweł.

Rolnik w bardzo delikatny sposób podziękował Sandrze za dalszy udział w programie i nie zaprosił jej do swojego domu. Jak na decyzję Pawła zareagowali internauci? Są zachwyceni jego postawą!

- Bardzo fajny, kulturalny człowiek. Świetnie wybrał. Aż chce się oglądać dalej tego Pana

- Wielkie wow i brawa za wybór i odesłanie tej małej Sandry.

- Wybrał bardzo mądrze. Widać, że było mu trudno i bardzo przemyślał tę decyzję. I odrzucił wydawałoby się największą faworytkę.

- A już myślałam, byłam pewna ,że facet wybierze Sandrę ,pomyśli wszystkim tylko nie głową....A tu proszę,miłe zaskoczenie :))Dziewczyna fajna, ale trochę żyjąca w świecie bajki.....

- Dziewczyna ciekawa, ale nie dla niego, życzę jej z całego serca aby znalazła odpowiednią osobę - czytamy na Facebooku.

Oglądaliście ostatni odcinek "Rolnik szuka żony"? Zgadzacie się z opinią internautów? A może Waszym zdaniem Paweł źle zrobił odsyłając Sandrę do domu?

Zobacz także: Macie faworyta w "Rolnik szuka żony"? Głosujcie na ulubionego rolnika najnowszej edycji show!

Internauci są zachwyceni zachowaniem Pawła z 7. edycji "Rolnik szuka żony".

Rolnik odrzucił swoją faworytkę Sandrę.