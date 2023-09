Joanna Brodzik i Paweł Wilczak nie są już razem? Taka informacja krąży w mediach, a wszystko za sprawą jednego zdjęcia. Na premierze filmu „Kler” aktor pojawił się z młodą blondynką. Zobacz: Julia Wieniawa i Antek Królikowski zagrają razem w serialu! Czy będzie hit na miarę kultowego „Kasi i Tomka”? Paweł Wilczak ma nową partnerkę? Już od jakiegoś czasu było głośno o kryzysie w związku tej pary. Joanna i Paweł nigdy nie przepadali za imprezami i pozowaniem na ściankach, ale teraz ich wspólne wyjścia to rzadkość. Jak podaje se.pl gwiazdor nie pojawił się również na urodzinach swojej partnerki. Konflikt między parą ma dotyczyć również sfery zawodowej. Aktor podobno miał dość zajmowania się domem samemu, a do tego był zazdrosny o to, że Joanna cały czas jest aktywna zawodowo, a on nie dostaje propozycji. Pojawienie się na premierze filmowej z inną kobietą tylko podsyciło plotki na ich temat. Zobacz: Te gwiazdy nie marzą o weselnych sukniach i ze swoimi partnerami... żyją bez ślubów! GALERIA Młoda blondynka, jak pisze se.pl jest poznanianką i ma na imię Ewa. Na razie pojawiają się domysły, co tak naprawdę łączy Pawła Wilczaka z uroczą blondynką. Czekamy na rozwój wydarzeń! Sądzicie, że plotki o kryzysie w związku Brodzik i Wilczaka są prawdziwe? Paweł Wilczak z tajemniczą blondynką na premierze filmu "Kler" Joanna Brodzik i Paweł Wilczak - to koniec ich związku?