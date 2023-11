Doda znów pokazała, że mocny głos ma nie tylko wtedy, gdy śpiewa. Podczas występu na imprezie "Disco pod gwiazdami" w Białymstoku. Na scenie pokazała się w tęczowej pelerynie:

Miłość uwalnia w ludziach anioły, nienawiść demony. Wspierajmy się - apelowała.

Trudno nie powiązać tego z niedawnym marszem równości, który właśnie w Białymstoku został zaatakowany przez grupy pseudo-kibiców i prawidowych aktywistów. Wydarzenia te odbuły się szerokim echem nie tylko w Polsce. I właśnie do tego postanowiła nawiązać znana ze swoich zdecydowanych poglądów piosenkarka. Peleryna Dody to nawiązanie wprost do tęczowych barw środowisk LGBT.

Doda w tęczowej pelerynie

Na scenie transmitowanego przez Polsat koncertu Doda zaśpiewała wielki hit Alicji Majewskiej "Odkryjemy miłość nieznaną". Występ oczywiście natychmiast spotkał się z reakcją internautów. Byli tacy, którzy chwalili artystkę za odwagę, ale też pojawiły siuę głosy mocno krytyczne.

Miłość tęczowych? Wyśmiewanie katolików, ich wiary, szydzenie z Mszy Św i profanowanie tego, co w naszej polskiej kulturze jest od wieków i co powodowało, że urodziliście się w Polsce! Tego nikt nie widzi? To jest okey? Aaa spoko to jest tęczowa miłość i tolerancja!! - pisała jedna z internautek.

Doda odpowiedziała, i to zdecydowanie:

W każdej społeczności znajdują się czarne owce, większośc moich znajomych lgbt takich akcji nie popiera. Rozumiem ze u heteryków 100 procentowa norma zajebistości? Dzieci odchowane bez siniaków ,gwałtów itp? Z każdej grupy jestem w stanie wykorzystać patologiczne akcje i przypisać je ogółowi ale to będzie manipulacja. Niestety jak większośc uległaś pędowi owczemu , gierkom politycznym ,zamiast otworzyć serce na drugiego człowieka. Moge się założyć ,ze nie minie 24 h a moj występ będzie używany jako karta przetargowa różnych partii, a ja jestem totalnie apolityczna jako artystka radzę przestać wykrzykiwac polityczne hasła i zacząć ze sobą rozmawiać. UWAGA‼️ dialog grozi porozumieniem - napisała Doda (pisownia oryg.).

Ale to nie koniec. Krytycy nie odpuszczali:

Śpiewasz genialnie ... szkoda, że bawisz się publicznie w politykę. Jak opowiadasz się po jednej stronie, siłą rzeczy stajesz okoniem przeciw drugiej. To narycystyczne, roszczeniowe środowisko jest amunicją w lewackich rękach do "walki" z tradycją, patriotyzmem, wiarą, dobrymi obyczajami...wszystkie ataki, jeżeli do takowych dochodzi są odpowiedzią na prowokacyjne " zachowania" tego środowiska - pisał inny z komentujących.

A Doda znów zdecydowała się na wyczerpującą odpowiedź:

Napisze to kolejny i ostatni raz bo meczy mnie kręcenie w kółko. Nie zrozumiesz - twój problem. Nie wkręcaj mnie w swoje chore jazdy i polityczne gierki. Nigdy nie byłam i nie będę Maskotka polityczną w rękach żadnej partii. Jestem lojalna wobec swej natury niezależnie od kosztów - tego uczę swoich fanów i siebie. Dlatego w obecnej sytuacji nie będę chować się jak tchórz do strefy komfortu, Tylko chce wspierać moich przyjaciół z którymi się wychowałam , z którymi się koleguję do dziś , którzy są częścią mojego życia , którzy są moimi fanami również. Nie odwrócę się od nich tylko dlatego bo mogłabym na tym stracić , nie mogłabym sobie spojrzeć za to w oczy. I tym się mierzy charakter człowieka , a nie jego upolitycznienie???? większe jaja są przyjemne - polecam ????

