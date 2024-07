Anna Przybylska długo milczała i unikała publicznych wystąpień. Jej działalność w mediach ograniczyła się tylko do dwóch wywiadów, a wszystkie aktywności ograniczyła do sporadycznych aktualizacji na Instagramie. W końcu jednak zdecydowała się wrócić i zachwyciła jak dawniej. Przypomnijmy: Przybylska pierwszy raz od roku na imprezie w Gdyni

Aktorka wróciła też do pracy i podpisała kontrakt na udział w najnowszej kampanii sieci Play. Przybylska wzięła udział w zdjęciach do reklamy Formuły Rodzina 4.0, a drugą zaangażowaną gwiazdą został Paweł Małaszyński. W telewizji i internecie zadebiutowały właśnie spoty z udziałem Ani oraz Pawła i nie da się ukryć, że oboje są w znakomitej formie. Mamy nadzieję, że w przypadku Przybylskiej to zapowiedź większego powrotu do telewizji.

Jak wam podobają się reklamy sieci komórkowej z Anią i Pawłem?

