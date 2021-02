Paweł Królikowski zmarł rok temu. Małgorzata Ostrowska-Królikowska napisała coś pięknego. Łzy same cisną się do oczu

Trudno w to uwierzyć, ale w sobotę 27 lutego mija dokładnie rok od śmierci Pawła Królikowskiego (+58 l.), aktora którego wszyscy pokochali m.in. za kultową rolę Kusego w serialu "Ranczo". Królikowski zmagał się z chorobą neurologiczną, od grudnia 2019 roku przebywał w szpitalu. W rocznicę śmierci Pawła Królikowskiego jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła zabrać głos. Aktorka umieściła na Instastory zdjęcie świeczki z podpisem: "Do drzwi pamięci mojej ciągle stukam".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska dodała również post z czarno-białym wideo, na którym słyszymy śpiewającego Stanisława Soję:

Sonet Szekspira (LXVI) Staszek Soyka. 27.02.2020 r. - podpisała to wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska krótko po wywiadzie przyznała, że jest jej bardzo trudno po śmierci męża. Do dziś nie pozbyła się rzeczy Pawła Królikowskiego. Każda rzecz w domu przypomina aktorce o jej mężu.

Wszystko mi go przypomina. Do tej pory wiszą w szafie jego ubrania. Jeszcze do niedawna na krześle leżała przerzucona przez oparcie jego kamizelka. W końcu oddałam ją jego ojcu. "Tata, weź tę kamizelkę i płaszcz" - poprosiłam. Ucieszył się, że ma rzeczy po ukochany synu. Czasem Marcyśka zakłada za obszerne na nią swetry Pawła, fajnie w nich wygląda. Nie potrafię rozstać się z jego rzeczami - mówiła w wywiadzie dla magazynu '' Świat Kobiety''