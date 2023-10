Paweł Deląg zaprosił do udziału w programie "Ameryka Express" swojego przyjaciela, Dariusza Lipkę. Jednak początkowo to nie on miał towarzyszyć aktorowi w zmaganiach w show. To Paweł Junior, syn artysty miał razem z ojcem rozwiązywać trudne zadania i pokonywać przeszkody w programie. Dlaczego jednak ostatecznie mężczyzna nie pojawiła się w "Ameryka Express"?

Reklama

Zobacz także: "Ameryka Express": Paweł Deląg to prawdziwy amant! Znamy całą prawdę o jego wszystkich kobietach...

Dariusz Lipka miał naprawdę mało czasu na podjęcie decyzji, jednak ostatecznie zdecydował się przeżyć przygodę życia razem ze swoim przyjacielem. Sprawdźcie dlaczego w show zabrakło syna Pawła Deląga, który początkowo miał pojawić się z ojcem w programie "Ameryka Express". To wszystko zdradził nam Dariusz Lipka!

East News