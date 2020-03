"Ameryka Express": Paweł Deląg to prawdziwy amant! Znamy całą prawdę o jego wszystkich kobietach...

Nasz rosyjski amant, myli kraje, porywa „byłe kobiety”. Ale jednego nie można mu poskąpić – wdzięku osobistego, tak Daria Ładocha, prowadząca „Ameryka Express” przedstawiała na konferencji prasowej Pawła Deląga. Po pierwszym odcinku show wyjaśniło się, co miała na myśli. Aktor nie wziął udziału w pierwszej konkurencji, bo spóźnił się na samolot do Gwatemali. Utknął na Kostaryce. Nie sam – z Patrycją Markowską, która również bierze udział w „Ameryka Express”. Przypadek? Być może. Ale nie zapominajmy, że tych dwoje było kiedyś parą…

Podczas jednego z koncertów w klubie Stodoła:

To było dawno, dawno temu. Byłam jeszcze na studiach i kolana mi się ugięły, bo Paweł był taaaki piękny – opowiada „Fleszowi” Markowska. Ich związek nie trwał długo, zaledwie kilka miesięcy. - To nie miało szansy przetrwać, bo jesteśmy zupełnie inni. Ale do dziś bardzo się lubimy - mówi wokalistka.