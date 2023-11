Paweł Deląg, choć bardzo znany, nie należy do gwiazd obnoszących się publicznie życiem prywatnym. Swoją karierę opiera na ciężkiej pracy w zawodzie, aniżeli osobistych kontrowersjach czy bywaniem na ściankach. W poprzednim sezonie dołączył do obsady "M jak Miłość", a aktualnie skupia się na pracy na planie nowego filmu "Zrodzeni do szabli". To właśnie podczas kręcenia jednej ze scen w lesie, zrobił sobie zdjęcie z synem, który zagra u jego boku! Fotografią pochwalił się na swoim Instagramie i rozgrzał Internet do czerwoności! Jego potomek wygląda lepiej niż on sam! Zachwytom nie ma końca - fanki 48-letniego aktora nie mają wątpliwości, że Paweł Junior wyrósł na przystojnego mężczyznę:

Reklama

Ładny chłopak i przystojny mężczyzna albo odwrotnie; O jej jaki przystojny ????????; Ale ciacha dwa!

Deląg pokazał syna! Paweł Junior wygląda jak grecki Apollo!

Paweł Deląg Junior ma 26 lat i jest owocem miłości aktora z Katarzyną Gajdarską. Wcześniej nie pokazywali się razem i nikt na przystojniaka nie zwrócił szczególnej uwagi. Teraz to wszystko się zmieni! Jedna z fanek zauważyła słusznie, że choć mężczyźni są bardzo podobni, to oczy junior... ma po matce ;)

Mają rację? Naszym skromnym zdaniem tak ;)

Instagram

Zobacz też: 6 sposobów na trudne dziecko

Pawła Deląga możemy oglądać m.in w serialu "M jak Miłość".

MTL Maxfilm

Reklama

Więcej: Jak rozmawiać z nastolatkiem? Porozumienie bez przemocy