Poznaliśmy ją jako Paulinę Ignasiak w serii polskich programów muzycznych. "Szansa na sukces", "Idol", "Jestem jaki jestem" to najważniejsze z tych w których brała udział. Dopiero cztery lata temu powróciła na rynek odmieniona, z nowym wizerunkiem i albumem jako Paulla. Dzisiaj kończy 32 lata.

Reklama

Swoją przygodę z muzyką Paulla rozpoczęła od programu "Szansa na sukces". Chociaż jej interpretacja piosenki "Im więcej Ciebie, tym mniej" Natalii Kukulskiej nie wygrała, to nie zraziło jej to do udziału w kolejnych talent-show. Następnym przystankiem był "Idol", w którym piosenkarka dotarła do półfinałowych odcinków. Jednak największy rozgłos zapewnił jej udział w programie Michała Wiśniewskiego "Jestem jaki jestem". Chociaż Ignasiak otarła się jedynie o zwycięstwo to i tak zapisała się w pamięci widzów zdobywając ich sympatię co zaprocentowało popularnością kilka lat później.

Po pięciu latach milczenia, w 2008 roku Ignasiak wróciła do show-biznesu. Z nowym wizerunkiem i w pełni autorskim materiałem wydała płytę "Nigdy nie mów zawsze" (kup), która okazała się kopalnią hitów. "Tak mało o życiu" czy "Od dziś" nuciła cała Polska, a krążek trafił do zestawienia najlepiej sprzedających się płyt roku. W 2010 roku Paulla wydała jeszcze płytę "Sekret wiecznej miłości" (kup), ale ta nie powtórzyła już sukcesu poprzedniej. Nie zraziło jej to jednak w tym, aby nagrać kolejny album, nad którym właśnie pracuje.

Przez dwa lata Paulla była partnerką Adama Konkola, lidera zespołu Łzy. W 2010 roku wyszła za mąż za modela Rafała Wojtysiaka. W tym roku gwiazda ogłosiła publicznie informację o swojej chorobie nowotworowej (czytaj: Paulla jest chora na raka!). Po kilkunastu miesiącach ukrywania się z tą informacją postanowiła namówić inne chore kobiety do badań.

Z okazji urodzin AfterParty.pl życzy Paulli dużo zdrowia i sukcesu nowej płyty. A tak Paulla zmieniała się przez lata.

Zobacz także

Reklama

chimera