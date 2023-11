Reklama

Miliony Polaków wstaje do pracy baaaardzo rano, nie wszyscy jednak się z tego cieszą, w końcu nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Ale Paulina Sykut nie ma z tym żadnego problemu - w końcu robi to, co lubi i dlatego żadna pora jest jej niestraszna. Gwiazda Polsatu ma jednak pewien bardzo prosty sposób, żeby uprzyjemnić sobie poranną pobudkę. Jaki? Zobacz!

Zobacz: Joanna Racewicz też wstaje do pracy o nieludzkiej porze, jednak TA rzecz ją bardzo cieszy!

Reklama

Paulina Sykut często wstaje rano do pracy!