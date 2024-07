Już dziś wielki finał drugiej edycji Hell''''s Kitchen. Widzowie emocjonującą rywalizację w tytułowej Piekielnej Kuchni śledzą już od kilku tygodni, ale w końcu przyszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcia. W poprzednich odcinkach mieliśmy okazję podziwiać nie tylko zmagania uczestników, ale i też wyjątkowych gości. Przypomnijmy: Aż 5 pięknych Miss odwiedziło Hell''''s Kitchen. Amaro dostał wyjątkowe zaproszenie

Finałowe wyniki ogłosi na żywo Wojciech Modest Amaro, ale nie będzie sam. Towarzyszyć mu będzie bowiem piękna gwiazda - Polsat oddelegował do tej roli ponownie Paulinę Sykut. Prezenterka miała już okazję wykazać się podczas finału pierwszej edycji show, co wspomina niezwykle dobrze, choć o mały włos nie doszło wtedy do wpadki na wizji.



Śledzę losy uczestników, bo sama uwielbiam gotować! Jestem bardzo ciekawa kto wygra - mówi Paulina Sykut-Jeżyna. - Kiedy prowadziłam Wielki Finał pierwszej edycji piekielne emocje udzieliły się wszystkim wokół. Teraz też tak będzie. Uwielbiam atmosferę programów na żywo, choć podczas nich może wydarzyć się absolutnie wszystko. Trzeba być czujnym na każdym kroku. Nie zapomnę, jak podczas pierwszego finału "Hell''''s Kitchen" niepostrzeżenie wyminął mnie operator i kabel od kamery zawinął się między moimi stopami. O mały włos i wywróciłabym się z hukiem. Na szczęście w ostatniej chwili udało mi się złapać równowagę - wspomina piękna prezenterka.

Będziecie oglądać? Początek transmisji o 20:05 w Polsacie.

