Paulina Sykut w jednym z ostatnich wywiadów wspominała, jak Kuba Wojewódzki ocenił jej występ w "Idolu". Paulina wzięła udział w tym show, jednak wówczas jej występ nie spodobał się wszystkim jurorom. Czy między Pauliną a jurorami było wówczas jakieś spięcie?

Ja po prostu bardzo podekscytowana wybiegłam stamtąd i krzyknęłam: "Juuuż!" i sobie wybiegłam z sali, ale to było bardziej takie spontaniczne i zabawne. I absolutnie nie było tam żadnego spięcia - powiedziała Sykut.

Dziennikarz zauważył jednak, że nawet kilka lat po programie Wojewódzki nie był przychylny Paulinie.

Kuba ma taki sposób bycia. Generalnie mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Chłodno do tego podchodzę - odpowiedziała Sykut.

Co jeszcze powiedziała? Zobaczcie wideo do końca! Myślicie, że spięcie między nimi to kwestia sporu między TVN-em a Polsatem?

Co powiedziała Paulina Sykut?

Wojewódzki przesadził?