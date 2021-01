Paulina Sykut-Jeżyna od czasu do czasu decyduje się na zmianę koloru włosów. Do tej pory najbardziej spektakularną metamorfozą w wydaniu gwiazdy Polsatu było przejście z czarnego koloru włosów do blondu. Teraz prezenterka eksperymentuje z jasnymi odcieniami włosów i wygląda na to, że w końcu znalazła ten idealny! Zobaczcie efekty jej najnowszej metamorfozy!

Paulina Sykut-Jeżyna wróciła do ulubionego koloru włosów!

Prezenterka przez wiele lat była wierna długim czarnym włosom, które niedawno zdecydowała się zmienić na blond. Jasny odcień pasm zdecydowanie odjął Paulinie Sykut kilka lat i sprawił, że wygląda świeżo i promiennie. Jak wiadomo blond blondowi nierówny i gwiazda przeszła długą drogę zanim znalazła idealny odcień. Teraz opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie, na którym pochwaliła się wymarzonym kolorem!

Ulubiony odcień blondu:) 👩🏼 💇‍♀️ - napisała na Instagramie Paulina Sykut-Jeżyna.

Fani dziennikarki są zachwyceni jej nowym kolorem włosów i piszą wprost, że wygląda on bardzo naturalnie.

Wygląda jak naturalny tylko jeszcze lepiej 😍 Piękna, aż zazdrość bierze☺️😉 Wow pięknie🤩👌 Pięknie w tym kolorze Pani wygląda.

Sami spójrzcie na nowy blond Pauliny Sykut-Jeżyny. Faktycznie w tym kolorze włosów wygląda najlepiej?

Ostatnio prezenterka decydowała się na inny odcień blondu, ale znów wróciła do chłodniejszego.

Instagram