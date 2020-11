Paulina Sykut-Jeżyna pokazuje jeszcze starsze zdjęcie! Nie uwierzycie jak wyglądała 18 lat temu

Paulina Sykut-Jeżyna ma bardzo dobry kontakt z fanami i chętnie, za pomocą mediów społecznościowych, dzieli się z nimi kulisami życia. Na jej profilu na Instagramie znajdziemy nie tylko zdjęcia z nagrań z programów telewizyjnych, ale również modowe inspiracje i życie codzienne dziennikarki. Tym razem postanowiła powrócić do wspomnień z przeszłości i zamieściła zdjęcie sprzed 18 lat. Prowadząca "Tańca z gwiazdami", cała na biało pozuje na nim przy boku ukochanego, Piotra. Jak zdradziła, na fotografii została uwieczniona jedna z najważniejszych chwil w jej życiu! Gwiazdy i fani nie mogli wyjść z zachwytów. Ale co do jednej rzeczy wszyscy byli zgodni...

Zobacz także: Paulina Sykut na jesiennym spacerze z rodziną. Córka gwiazdy Polsatu to już duża dziewczynka!

Paulina Sykut-Jeżyna na zdjęciu sprzed 18 lat

Ostatnio Paulina Sykut-Jeżyna postanowiła podzielić się ze swoimi fanami odkopaną w szufladzie fotografią sprzed 12 lat. Tym razem jednak cofnęła się do jeszcze bardziej i opublikowała zdjęcie, na którym ma 22 lata. Co wtedy wydarzyło się w jej życiu?

Jak się okazuje, tych chwil nigdy nie zapomni.

Dzieciaki. Rok 2002. Chwilę przed występem w Idolu. Miałam 22 lata. Jeden z ważniejszych momentów w moim życiu. My od zawsze, wszędzie razem - napisała pod opublikowanym zdjęciem.

Obserwatorzy natychmiast zareagowali na najnowszy post gwiazdy. Jak się okazuje, zwrócili uwagę nie tylko na jej wyjątkową urodę, ale przede wszystkim nie mogli przestać zachwycać się miłosną historią jej małżeństwa.

Na zdjęcie obojętne nie pozostały również koleżanki, jak Kayah i Zofia Ślotała. Niektóre pamiętają moment, kiedy Paulina Sykut-Jeżyna pojawiła się w kultowym "Idolu", w którym mocno jej dopingowali.

Nic dziwnego, że Paulina Sykut-Jeżyna do dziś wspomina tamten czas. "Idol" okazał się dla młodziutkiej dziewczyny prawdziwą trampoliną - już rok później rozpoczęła swoją karierę w telewizji. Teraz gwiazda ma na swoim koncie liczne sukcesy i wierne grono fanów.

Pamiętacie, jak Paulina Sykut-Jeżyna wyglądała kiedyś? Koniecznie zobaczcie!