Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż Piotr obchodzili niedawno trzecią rocznicę ślubu. Uczcili to randką w jednym ze swoich ulubionych miejsc – nad jeziorem w Iławie.

Kariera i życie prywatne Pauliny Sykut-Jeżyny

Popularność przyniosło jej prowadzenie programów rozrywkowych i prognozy pogody w Polsacie, ale mało brakowało, a Paulina Sykut (33) byłaby gwiazdą muzyki. Przygodę z telewizją prezenterka zaczynała bowiem w „Idolu” – w drugiej edycji tego show dotarła aż do półfinałów. Teraz Paulina wraca do dawnej pasji. Jak dowiedziało się „Party”, w pierwszej połowie przyszłego roku ukaże się jej debiutancki album! – Piosenki na tę płytę nagrywam już od kilku miesięcy.

To będzie nowoczesna muzyka z domieszką brzmień jazzowych. Pierwszy singiel wyjdzie jeszcze w tym roku – mówi „Party” Sykut. Pojawił się już pomysł, żeby gwiazda zaśpiewała podczas Sylwestra Polsatu. Czy to się uda? Tego nie wiadomo, ale trwa ustalanie szczegółów. Na razie Paulina skupia się na „Must Be the Music”, a po finale show wyjeżdża z mężem na urlop. – Chcemy lecieć do Dubaju. To nasze wielkie marzenie! – zdradza gwiazda.

