Często zdarza się, że gwiazdy zakładają na oficjalne imprezy kreacje, które wcześniej na czerwonym dywanie prezentował ktoś inny. Tym razem pech chciał, że Paulina Sykut kilka dni temu na imprezie portalu internetowego Agaty Młynarskiej pojawiła się w identycznej błękitnej kreacji z krawatem, co Anna Popek pół roku wcześniej podczas 40. urodziny marki Phytomer.

Sykut znana jest doskonale z modowego wyczucia. Gwiazda Polsatu zawsze wygląda perfekcyjnie. Jednak tym zaliczyła wpadkę. Oczywiście prowadząca "Must Be The Music" w błękitnej kreacji z kołnierzykiem wyglądała bardzo dobrze - prosto i klasycznie. Paulina stylizację przełamała neonową przeźroczystą kopertówką i beżowymi szpilkami.

Anna Popek w sukience z krawatem prezentowała się równie elegancko. Dziennikarka TVP do kreacji dobrała natomiast średnią kopertówkę w szlachetnym odcieniu niebieskiego, sandały na szpilce z odkrytymi palcami i złotą bransoletę. Która wyglądała lepiej?

Stylizacje gwiazd na urodzinach portalu Agaty Młynarskiej: