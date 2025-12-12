Paulina Smaszcz pojawiła się w programie „Dzień Dobry TVN”, gdzie zaskoczyła widzów szczerym wyznaniem o swoim nowym partnerze. Podczas rozmowy z prowadzącymi zdradziła, że jej ukochany nie jest Polakiem, lecz Duńczykiem. To pierwsze tak otwarte wyznanie dziennikarki na temat jej obecnego związku, który do tej pory pozostawał w cieniu.

Paulina Smaszcz mają z partnerem poważne plany

Smaszcz zaznaczyła, że obecnie inaczej postrzega miłość – nie jako poryw uczuć, ale jako związek oparty na lojalności, szacunku, wsparciu i zrozumieniu. Choć od jakiegoś czasu publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z tajemniczym mężczyzną, to dopiero teraz ujawniła jego narodowość.

Co ciekawe, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia Paulina Smaszcz spędzi w Kopenhadze, w domu swojego partnera. Jak sama podkreśliła, będzie to wyjątkowe spotkanie rodzinne o międzynarodowym charakterze. W Danii zasiądą do stołu między innymi: starszy syn Smaszcz wraz z włoską żoną i polsko-włoską wnuczką, a także teściowie – Brazylijka i Włoch. Z Polski do Danii przyjedzie również matka Pauliny.

I to jest bardzo śmiesznie, bo tak, mój syn ze swoją włoską żoną i z moją polsko-włoską wnuczką przyjeżdżają do Danii razem z jej mamą, która jest Brazylijką, i tatą, który jest Włochem. (...) Moja mama jest poznańską Pyrką, więc ja ją zabieram tam. (...) Tam, dzięki Bogu, nie ma takiej wieży Babel jak u mnie. To jest taka typowa duńska rodzina z tradycjami, więc ja mam takie ciekawe życie teraz, bo jestem między tymi krajami. (...) Moja mama jest z pokolenia PRL-u, prawda? A w związku z tym, w jakim języku tylko mówi? Po rosyjsku. (...) Natomiast to jest taki moment przełomowy, bo zdecydowaliśmy, że te rodziny mają się połączyć i poznać

Jak Paulina Smaszcz poznała ukochanego?

Smaszcz zdradziła, że wspólna historia jej i ukochanego zaczęła się na linii biznesowej.

Robię duże projekty biznesowe, takie międzynarodowe. (...) Ponieważ on ma swój biznes, też się poznaliśmy przez biznes, a połączyły nas kobiety, z którymi pracuję od 30 lat. On ma przedsiębiorstwo, które produkuje produkty dla zdrowia kobiet i szukał ambasadora tutaj w Polsce, który ma doktorat z kobiet. No a ja mam doktorat z kobiet, więc tak trafili do mnie na uczelnię. Ja się wymieniłam danymi, no i nie tylko okazało się, że jakoś sobie tak przypadliśmy

W trakcie rozmowy z prowadzącymi „Dzień Dobry TVN”, Smaszcz zdementowała pogłoski o dwuletnim stażu jej obecnego związku. Wyjaśniła, że od dwóch lat uważnie przyglądała się swojemu przyszłemu partnerowi. Sprawdzała jego relacje z rodziną, synem, byłą partnerką i przyjaciółmi.

