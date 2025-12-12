Maksymilian, syn Krzysztofa Ibisza, właśnie wystąpił w swoim spektaklu dyplomowym, oficjalnie kończąc studia na Akademii Sztuk Teatralnych. Dumny prezenter nie krył wzruszenia i podzielił się radosną wiadomością z fanami, publikując zdjęcie z synem oraz jego mamą, Anną Zejdler.

Syn Krzysztofa Ibisza poszedł w jego ślady

Krzysztof Ibisz od lat należy do najpopularniejszych prezenterów w polskiej telewizji, a jego życie prywatne niezmiennie przyciąga uwagę fanów. Obecnie tworzy szczęśliwą rodzinę z młodszą o 27 lat Joanną Kudzbalską, z którą wychowuje syna i córkę. Wcześniej był żonaty z Anną Zejdler i Anną Nowak-Ibisz, a z obu tych małżeństw ma dorosłych już synów, którzy dziś zaczynają budować własne zawodowe ścieżki.

Najstarszy syn Krzysztofa Ibisza wybrał artystyczną drogę podobną do tej, którą podąża jego ojciec. Maksymilian kształci się w Akademii Sztuk Teatralnych, a jakiś czas temu wystąpił na scenie Teatru Układ Formalny we Wrocławiu w spektaklu "Słowo na G". Teraz Krzysztof Ibisz podzielił się kolejną radosną wiadomością dotyczącą kariery syna.

Krzysztof Ibisz przekazał wieści, fani gratulują

Na Instagramie Krzysztofa Ibisza pojawiła się ostatnio seria zdjęć, na których widzimy jego pierwszą żonę Anną Zejdler, najstarszego syna oraz aktorkę Agnieszkę Popławską. Jak wynika z opisu - Maksymilian właśnie ukończył studia na Akademii Sztuk Teatralnych! Prezenter nie kryje dumy i wzruszenia.

Dzisiaj był dzień pełen wzruszeń. Maksymilian zagrał w spektaklu dyplomowym w reżyserii Aleksandry Popławskiej, kończąc tym samym studia w Akademii Sztuk Teatralnych. Duma, radość i wdzięczność przekazali dumni rodzice Maksymiliana.

Fani natychmiast zasypali Krzysztofa Ibisza i jego syna gratulacjami.

Ogromne gratulacje! Macie wspaniałego i utalentowanego syna, piękna praca i rola

Brawo dla Maksa, samych sukcesów i powodzenia na zawodowej drodze

Widać nieskończoną miłość w oczach mamy

Gratulacje! czytamy pod wpisem.

