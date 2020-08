Paulina Smaszcz już rozstała się z partnerem! Wydała ostre oświadczenie! 

W 2019 roku Paulina Smaszcz rozstała się ze swoim mężem Maciejem Kurzajewskim po 23 latach małżeństwa. Od tego czasu celebrytka zaczęła wszystko od nowa, kupiła mieszkanie, skupiła się na swoim rozwoju i prowadzeniu szkoleń motywacyjnych.

Niedawno w sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Pauliny Smaszcz i Rafała Krauze. Wyglądało na to, że celebrytka zaczyna układać sobie życie u boku warszawskiego biznesmena. Teraz okazuje się, że pary nic nie łączy, a Paulina Smaszcz umieściła w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wprost pisze, że to jedynie jej znajomy, z którym spotyka się na wspólnych imprezach branżowych:

nic już nie łączy mnie z panem Rafałem Krauze, który jest opisywany jako „tajemniczy biznesmen”. Nic mnie z nim nie łączy i proszę nie łączyć mojego nazwiska z jego nazwiskiem. To znajomy, który pojawia się na wspólnych imprezach, a jego niechlubna bawidamkowa przeszłość i teraźniejszość mnie już nie dotyczy. - napisała wprost Paulina Smaszcz na Facebooku.

Zdjęcie z Rafałem Karauze szybko zniknęło z sieci, a niedługo potem pojawiła się wspólna fotografia z Maciejem Kurzajewskim, co wywołało plotki o powrocie pary.

Paulina Smaszcz w oświadczeniu opisała też swoje oczekiwania wobec idealnego mężczyzny:

Jeśli spotkam męskie cudo, to na pewno będzie to ktoś: wartościowy, lojalny, prawdomówny, przystojny i wyjątkowy, który cieszy się szacunkiem i opinią 100% mężczyzny. Ktoś kto spowoduje, że dojrzała kobieta, którą jestem, jeszcze uwierzy w szczerość relacji i związku opartego na lojalności i wsparciu. Tacy mężczyźni istnieją🧨❤️Jak spotkam to oszaleję dojrzale!💥