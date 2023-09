Paulina Smaszcz wspiera Marcina Hakiela. Zostawiła wymowny komentarz

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest teraz na ustach wszystkich. I podczas gdy była żona prowadzącego "Pytanie na śniadanie" nie pozostawia na nim i jego nowej partnerce suchej nitki, Marcin Hakiel stara się zachowywać bardzo powściągliwie. Teraz na instagramowym koncie tancerza pojawił się wymowny wpis. Marcin Hakiel reaguje na nowy związek Katarzyny Cichopek Po ujawnieniu związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w sieci zawrzało. Niestety, wśród wielu gratulacji i ciepłych słów płynących od fanów i bliskich zakochanych, nie zabrakło także gorzkich komentarzy. Tu prym wiedzie była żona prowadzącego "Pytanie na śniadanie". Paulina Smaszcz uderza w byłego męża , publikując w mediach społecznościowych kąśliwe wpisy i piorąc publicznie rodzinne brudy. A jak na nowy związek byłej żony reaguje Marcin Hakiel ? Okazuje się, że tancerz również postanowił wbić szpilę byłej ukochanej. Najpierw Marcin Hakiel pochwalił się romantycznym kadrem z nową partnerką . Teraz na InstaStories artysty pojawiło się kolejne wymowne zdjęcie, a Marcin Hakiel pisze wprost: - W życiu nie chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko o to, co postanowimy z tym zrobić. #wdzięcznyzakażdydzień - czytamy na InstaStories Marcina Hakiela. Zobacz także: Katarzyna Cichopek opublikowała wymowny wpis. Tak komentuje burzę wokół związku Bardziej uważni fani zwracają uwagę nie tylko na słowa tancerza, ale też anturaż, w jakim znajduje się tancerz. Okazuje się, że Marcin Hakiel postanowił zabrać nową ukochaną w miejsce, które do niedawna było bardzo ważne dla niego i jego byłej żony. To właśnie w Zakopanym Marcin Hakiel oświadczył się Katarzynie Cichopek , a 20 września 2008 roku stanęli byli zakochani stanęli tam na ślubnym kobiercu. ...