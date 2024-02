W dniu swoich urodzin Pauliny Smaszcz postanowiła wrócić do tragedii sprzed lat. W obszernym wpisie wspomniała o poronieniu i trudnościach w swoim życiu, jednak to nie wszystko. Dziennikarka zdradziła również jakim mężczyznom się podoba oraz że jest "senior model" w agencji modelek. Już dawno nie publikowała tak osobistego wpisu.

Kilka miesięcy temu wszystkie media żyły konfliktem Pauliny Smaszcz z Maciejem Kurzajewskim i Katarzyną Cichopek, jednak z czasem sprawa ucichła. Dziennikarka ma dwójkę dzieci z byłym prowadzącym "Pytanie na śniadanie": Franciszka i Juliana, ale zna również ból związany z poronieniem. W dniu swoich 51 urodzin Paulina Smaszcz postanowiła opublikować obszerny wpis, w którym opisała kluczowe momenty ze swojego życia. Na samym początku wspomniała o najgorszym koszmarze dla każdej matki — utracie własnego dziecka.

Jestem Mamą 5 synów, żyje dwóch. Franciszek i Julian, których kocham nad życie i do końca mojego życia będę ich wspierać. Jestem Babcią. Mam najcudowniejsze przyjaciółki, przy których mogę być szczęśliwa i szlochać bez umiaru. One są ze mną i nie oceniają, tylko wspierają. Kocham i jestem kochana. Mam dobre, moje własne życie według moich wartości i na moich zasadach. Za mówienie prawdy i jak naprawdę jest, zawsze dostaję po głowie, ale warto to robić z szacunku do siebie i swojego życia. Mam pełną akceptację na mój wiek i wygląd. Wzrost 178 cm, waga 60 kg.14 tatuaży, blizny pooperacyjne. Jestem senior model w agencji modelek. Najbardziej podobam się niskim mężczyznom, ale ja w mężczyznach cenię mózg, edukację, chęć rozwoju, poczucie humoru, wartości, kręgosłup moralny i męską kreatywną seksualność.

— zaczeła Paulina Smaszcz.