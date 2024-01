Od zakończenia relacji Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego minęło już ponad półtora roku. Z początku Paulina nie mogła pogodzić się z tym, że jej mąż związał się z Katarzyną Cichopek i szeroko komentowała ich relacje. Internauci mieli już dość negatywnej energii, którą miała w sobie Paulina Smaszcz. Mimo obietnic celebrytka wciąż nie dawała za wygraną i wracała do tematu byłego już męża. W ostatnim czasie wątek Kurzajewskiego i Cichopek nieco rzadziej pojawia się w mediach społecznościowych Pauliny Smaszcz, jednak najnowsze dodane zdjęcie na Instagram Pauliny nie pozostawia wątpliwości. Czy jest to nawiązanie do byłego męża?

Paulina Smaszcz zamieściła zdjęcie z synem

Wydawać się mogło, że Paulina Smaszcz nie będzie już wracać do tematu Maćka Kurzajowskiego i zacznie sobie układać życie na nowo. Jednak kobieta zamieściła zdjęcie z synem i napisała wymowny wpis, który może być skierowany do byłego męża. W poście mówi o wychowywaniu synów dla innych kobiet, przyszłych partnerek czy żon.

My matki, wychowujemy synów dla innych kobiet, więc wychowujmy ich tak i uczmy zachowań, które same chciałybyśmy otrzymać, poczuć, doświadczyć od swoich partnerów - apeluje Smaszcz.

Sam wpis nie wywołałby pewnie takich emocji, ale w komentarzach internautki doszukiwały się podobieństw Pauliny z synem.

1:1 mamusia z urody - zachwycały się fanki.

Jeden z komentarzy nie umknął Paulinie Smaszcz. Jedna z internautek skomentowała post, że zgadza się z tym co napisała Paulina, podkreślając, że jest to pierwszy raz, w którym mają takie same zdanie. Paulina nie pozostawiła tego bez odpowiedzi:

Raz to już dużo. Ja nie zgadzam się z wieloma osobami ani razu.

Myślicie, że to kolejne nawiązanie do Maćka Kurzajewskiego?

