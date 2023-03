Paulina Smaszcz pochwaliła się zdjęciem wnuczki. To dla niej wyjątkowy Dzień Kobiet

Katarzyna Dowbor, Agata Młynarska, Beata Kozidrak i inne gwiazdy obchodzą dziś swoje święto, czyli Dzień Babci! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestawienie gwiazd, które dość szybko doczekały się swoich wnuków. Ile miały lat kiedy zostały babciami? Zobaczcie sami! Babcie w show biznesie Choć patrząc na zdjęcia Agaty Młynarskiej trudno uwierzyć, że może być już babcią, to okazuje się, że gwiazda już od dziesięciu lat rozpieszcza swoje wnuki! Dziennikarka po raz pierwszy została babcią w wieku 46 lat. (...)Przyznam, że moje wnuczki nie mówią do mnie babciu, ale „Bibi”. Mam natomiast zakaz od syna kupowania dziewczynkom prezentów - mówiła kilka lat temu Agata Młynarska. Babcią jest również jedna największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Najstarszy wnuk 60-letniej wokalistki urodził się już jedenaście lat temu. Artystka jest zachwycona rolą babci! To absolutne szaleństwo. Kiedy przyjeżdżam do córki zdejmuję te wysokie buty, włosy w kitek i jest zabawa na dywanie. Absolutnie jest poczucie rytmu. To będzie perkusja, po dziadku- Beata Kozidrak mówiła kilka lat temu, po narodzinach pierwszego wnuka. Grażyna Szapołowska została babcią mając zaledwie 47 lat. Dziś wnuczka aktorki jest już dorosła i również próbuje swoich sił w show-biznesie. Jakiś czas temu widzowie mogli zobaczyć jej wystąp w muzycznym talent-show "The Voice of Poland". Internauci byli zachwyceni Karoliną Matej, jednak żaden z jurorów nie odwrócił się podczas jej występu. Karolina w programie opowiadała o swojej relacji z ukochaną babcią. Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią...