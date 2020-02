Paulina Smaszcz-Kurzajewska szczerze o relacjach z byłym mężem: "Przychodzi do mnie wieczorem..."

Paulina Smaszcz-Kurzajewska opowiedziała o rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim i zdradziła, jak teraz wyglądają ich relacje. Czy po głośnym rozwodzie para utrzymuje ze sobą kontakt?

Dziennikarka w programie "Super Show" wyznała, jaka jest prawda! Paulina Smaszcz-Kurzajewska i Maciej Kurzajewski zaledwie kilka tygodni temu spotkali się w sądzie na ich sprawie rozwodowej. Para po 23 latach podjęła decyzję o zakończeniu swojego związku.

Okazuje się jednak, że pomimo rozstania Paulina Smaszcz-Kurzajewska utrzymuje bardzo dobre relacje z byłym mężem! Była para spotyka się nawet na wspólne kolacje czy śniadania!

W wywiadzie dla magazynu "Viva!" Paulina Smaszcz-Kurzajewska nie ukrywała, że rozstanie z mężem było dla niej bardzo bolesnym doświadczeniem. Teraz jednak dziennikarka zdradziła, że to ona podjęła decyzję o rozwodzie!

A jak teraz, kilka tygodni po rozprawie rozwodowej wyglądają relacje Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej i Macieja Kurzajewskiego? Okazuje się, że była para wciąz utrzymuje ze sobą bardzo dobre kontakty.

(...) Ja powiedziałam, że się wprowadzę, jak tylko sobie znajdę fajne mieszkanie. Julek był z nami po rozmowach, Franek również, no i bardzo dobrze nam się żyło. Teraz już się wyprowadziłam, ale Maciek przychodzi do mnie wieczorem na kolację albo rano dzwoni, czy zjemy razem z Julkiem śniadanie. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać dziecku, że szanujesz tego drugiego rodzica- wyznała Paulina Smaszcz-Kurzajewska.