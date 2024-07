Funkcjonując w show-biznesie ciężko o prawdziwą przyjaźń. Niektórym gwiazdom się udaje znaleźć wieloletnich przyjaciół od serca, inni natomiast mają z tym problem. W jednym z ostatnich wywiadów uznana dziennikarka, Grażyna Torbicka wyznała, że nie ma przyjaciółki od serca, której się zwierza. Jeśli ma jakiś problem, rozwiązuje go z mężem. Zobacz: Szczere wyznanie Torbickiej na okładce: Nie mam przyjaciółki

Piękną przyjaźnią pochwaliła się ostatnio Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Dziennikarka znalazła powierniczkę i towarzyszkę do wspólnych rozmów w innej gwieździe, Małgorzacie Potockiej. Panie znają się nie od dziś i podobno wiele sobie pomogły przez te wszystki lata. Udowodniła to Smaszcz swoim długim wpisem na Facebooku, gdzie wzruszające opowiedziała historię ich znajomości. Gwiazda jest wdzięczna Potockiej za to, że się nią zaopiekowała i że dzięki niej stworzyła mały świat z mężem i dziećmi w Warszawie:

Małgorzata Maria Potocka zobaczyła mnie 22 lata temu na Targach Poznańskich w trakcie prezentacji. Zaproponowała współpracę, przytuliła, otoczyła opieką, dała szansę, serce i dom. W tym domu robił mi kanapki z dżemem Grzegorz Ciechowski, słyszałam jak produkowali płyty, nagrywała Republika. Zaprzyjaźniłam się z Kayah, Anją Orthodox, Atrakcyjnym Kazimierzem, Krzysztofem Ibiszem, a z małą Werą Ciechowską-Weiss bawiłam się z lalkami, z Matyldą Robakowską-King prowadziłyśmy rozmowy nastolatek. Małgosia była maszyną napędową naszych serc, emocji, mobilizowała do pracy, dbała o wszystkich!!! Nasza przyjaźń trwa i jestem, będę zawsze wdzięczna Małgosi, że dzięki niej jako debiutantka poprowadziłam z Krzyśkiem jubileuszowy sopocki festiwal. Przeprowadziłam się do Warszawy, znalazłam miłość i stworzyam mój maleńki, szczęśliwy świat. Małgosiu, jesteś wyjątkowa, niepowtarzalna, niezwykła!!!

Taka przyjaźń to prawdziwy skarb.

