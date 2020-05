Paulina Smaszcz-Kurzajewska ma nowego partnera! To były partner aktorki "Na dobre i na złe"

Paulina Smaszcz-Kurzajewska przez ostatnie 23 lata związana była z Maciejem Kurzajewskim. Ich małżeństwo nie przetrwało i para zdecydowała rozstać się po ponad dwóch dekadach wspólnego życia. Paulina udzieliła kilku wywiadów, w tym magazynowi "Party", w którym tak mówiła o rozwodzie z Maciejem:

(...) Mam do Macieja ogromny szacunek – przez 23 lata byliśmy małżeństwem, a w związku przez 25 lat. Nie zapominam o czasie, kiedy byliśmy bardzo szczęśliwi, i o tym, że Maciek jest ojcem moich dzieci. One go kochają. Nie widzę więc najmniejszego powodu, by ze sobą walczyć czy się nienawidzić - mówiła Paulina Smaszcz -Kurzajewska.