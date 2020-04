Paulina Smaszcz-Kurzajewska zdradziła szczegóły rozwodu z Maćkiem! Jak dziś się czuje?

Paulina Smaszcz-Kurzajewska przyznaje, że dwa ostatnie lata były dla niej niełatwe. Poważnie chorowała, umarł jej tata, straciła pracę, a na początku tego roku rozwiodła się z Maciejem Kurzajewskim. Zostawiła piękny dom, w którym mieszkali kiedyś razem, wzięła kredyt i przeprowadziła się z młodszym synem Julianem do nowo kupionego mieszkania. Jej starszy syn Franek kończy studia za granicą. Kobieta petarda na zakręcie? Samotna i nieszczęśliwa? A może pokonała już kryzys? Ze starszym synem Frankiem rozmawia przez komunikatory internetowe, z młodszym Julkiem odrabia lekcje, wspólnie czytają książki. Czasem spotyka się nawet z byłym mężem Maćkiem Kurzajewskim na obiedzie. Rozwiedli się po 23 latach małżeństwa. "Party" spytało Paulinę Smaszcz Kurzajewską, jakim cudem udało się jej rozwieść po jednej rozprawie w sądzie.

Jest jedna odpowiedź: szacunek! Mam do Macieja ogromny szacunek – przez 23 lata byliśmy małżeństwem, a w związku przez 25 lat. Nie zapominam o czasie, kiedy byliśmy bardzo szczęśliwi, i o tym, że Maciek jest ojcem moich dzieci. One go kochają. Nie widzę więc najmniejszego powodu, by ze sobą walczyć czy się nienawidzić", mówi Smaszcz -Kurzajewska.