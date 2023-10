Paulina Smaszcz znów jest singielką? Była żona Macieja Kurzajewskiego opublikowała w sieci nowy wpis, w którym sugeruje, że jej ostatni związek to już przeszłość i znów jest wolna. Czy teraz Paulina Smaszcz jest gotowa na kolejną relację? Sprawdźcie, co napisala o miłości. Zaskakujące słowa dziennikarki w najnowszym poście na Facebooku.

Paulina Smaszcz informuje o rozstaniu z partnerem?

Od kilku miesięcy o Paulinie Smaszcz jest naprawdę głośno. Wszystko za sprawą jej publicznych komentarzy dotyczących nowego związku Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarka nie ukrywa żalu do byłego męża i często krytycznie ocenia jego zachowanie. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek stanowczo zareagowali na ataki Pauliny Smaszcz i zdecydowali złożyć pozew przeciwko dziennikarce. Do tej pory wydawało się, że w trudnych chwilach była żona gwiazdora TVP może liczyć na wsparcie nowego partnera. Kilka miesięcy temu Paulina Smaszcz pokazała romantyczne kadry z ukochanym i wszystko wskazywało na to, że odnalazła swoje szczęście.

Niestety, teraz Paulina Smaszcz opublikowała na Facebooku niepokojący wpis, w którym sugeruje, że jej związek to już przeszłość.

Psycholodzy uważają, że kobieta zakochuje się w ciągu całego swojego życia trzy razy. Każda z tych miłości jest inna i każda ma nas czegoś nauczyć, pojawia się na naszej drodze w jakimś określonym celu- zaczęła swój wpis Paulina Smaszcz. Pierwsza, tak jak moja, była wyidealizowana. Zakładamy, że będziemy już zawsze kochać naszego partnera, że zawsze będziemy razem. Minęła, przepadła, nie ma. Druga dla mnie przyszła za szybko, za wcześnie. Nie byłam na nią gotowa. Popełniłam te same błędy. Nie zdążyłam odrobić lekcji, kim jestem i jak chcę być kochana- dodała.

W dalszej części wpisu Paulina Smaszcz zabrała głos w sprawie ewentualnego, kolejnego związku i trzeciej miłości. Czy jest gotowa na kolejną relację?

Co z trzecią? Wiem na pewno, że najpierw kobieta musi być szczęśliwa w swoim świecie, samoświadoma i wypełniona po brzegi. Nie czekam i nie szukam. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, by on sprawił, że jest szczęśliwa. Kobieta ma być szczęśliwa i spełniona, niezależna materialnie i niezależna w swoich opiniach o życiu, świecie, o ludziach, a dopiero potem zdecydować, czy chce wpuścić do swoje życia mężczyznę, z którym będzie chciała dzielić swój szczęśliwy i spełniony świat.

Przypominamy, że ostatnio Paulina Smaszcz zalała się łzami na spotkaniu z przyjaciółką w restauracji. Dziennikarce życzymy dużo siły w trudnych dla niej chwilach.