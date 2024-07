Paulina Młynarska zdradziła, dlaczego jest feministką. Dziennikarka w szczerym wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o tym, jak w wieku szesnastu lat trafiła do Francji i poznała tamtejsze feministki. To właśnie one były dla młodziutkiej Pauliny inspiracją i ukształtowały jej dzisiejsze myślenie o roli kobiety w społeczeństwie.

Ja akurat jestem takim typem trochę hardcorem, więc doświadczałam ostro i dużo rozczarowań i zderzałam się z życiem. Szłam na zwarcie z losem. Między innymi te zwarcia, w które wchodziłam, podejrzewam, że były takimi zwarciami, dzięki którym ja nie jestem tą uległą, zastraszoną kobietą, tylko jestem tą feministką - zdradziła Paulina Młynarska.

Zainteresowani pełną historią Pauliny Młynarskiej z jej pobytu we Francji? Koniecznie obejrzyjcie wideo!

Paulina Młynarska jest feministką.

Dziennikarka w młodości wyjechała do Francji.