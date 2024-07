Paulina Młynarska napisała list do... Melanii Trump! W najnowszym felietonie dla kobieta.onet.pl dziennikarka zwróciła się bezpośrednio do pierwszej damy USA, o której od kilku dni mówią media na całym świecie. Młynarska pisze do żony Dolanda Trumpa, która według niej jest ofiarą przemocy swojego męża. Tym samym Paulina komentuje głośne nagranie z zaprzysiężenia Trumpa na prezydenta. Krótki filmik na którym widzimy uśmiechniętą do męża Melanię Trump i jej smutną minę po tym, jak zwrócił się do niej nowo wybrany prezydent.

Paulina Młynarska ocenia zachowanie Donalda Trumpa

Paulina Młynarska ostro komentuje zachowanie Donalda Trumpa, który według dziennikarki na oczach milionów ludzi poniża swoją żonę. Młynarska porównuje sytuację w jakiej znalazła się żona milionera do sytuacji wszystkich kobiet, które są ofiarami swoich mężów i partnerów. Dziennikarka zwraca uwagę, że zamiast ze współczuciem, Melanie Trump musi zmagać się teraz z lawiną hejtu za swoją postawę.

Cześć Melania! Niezwykle ważna uroczystość. Wystroiłaś się, chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie. Ludzie patrzą. Ludzie gadają. Czujesz się może trochę niepewnie, ale wiesz, że nie możesz zawieść, bo będzie dym. To ma być JEGO święto. Uśmiechasz się czule, starasz się MU przypodobać, ale w jednym mgnieniu oka, jednym słowem, może tylko spojrzeniem, on "usadza" Cię. Wiesz, że będzie źle, kiedy zostaniecie sami. Znasz ten schemat. Już on Cię urządzi. Dlaczego nie potrafisz powiedzieć: "dość"? Czego się boisz? Skutkiem jakich życiowych błędów wylądowałaś u boku tego przemocowego pajaca, który rechocze, że może mieć każdą i każdą złapać za cipkę, kiedy tylko zechce? Ludzie patrzą i myślą: taka piękna kobieta, a związała się ze starym bogatym satyrem. Zrobiła to dla pieniędzy! Dziwka! Wiadomo. Dziś sceny z zaprzysiężenia twojego męża na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki analizuje cały świat. Pochylają się nad nimi psychologowie. Plotkarze i plotkary rozbierają twoją duszę na części. Tak robi się każdej kobiecie, po której widać, że jest nieszczęśliwa. Jesteś sama sobie winna. Winna. Wszak nikt Cię nie zmuszał! - brzmi fragment felietonu Pauliny Młynarskiej.

Na koniec dodała:

Jemu wybaczają, bo facet i ma władzę. Tobie nie odpuszczą. Nie mają dla Ciebie współczucia, ponieważ go nie mają dla siebie. Polskie Melanie, sąd kobiet nad kobietami. Hejterki z własnej niewoli, którym łatwiej nienawidzić Ciebie niż siebie.

Niestety, felieton w którym Paulina Młynarska zwraca uwagę na problem kobiet, które są ofiarami przemowy ze strony swoich partnerów, nie spodobał się... Rafałowi Jonkiszowi. Model ostro zareagował na "list" dziennikarki do żony Donalda Trumpa.

Akurat Pani Trump to przeczyta...????

Tylko wstyd, że autorką takich głupot jest Polka....????

I do tego ten wulgarny język...

PIerwsza Dama najpotężniejszego mocarstwa na świecie vs zakompleksiona pani z Polski. Nic dodać, nic ująć...

Rzadko kiedy zabieram głos w takich sprawach, ale to już jest gruba przesada...- napisał Rafał Jonkisz.

Zgadzacie się z opinią Rafała Jonkisza? Pytanie - czy Mister zrozumiał przekaz Pauliny? Dziennikarka tuż po opublikowaniu listu na swoim Facebooku oznajmiła, że mnóstwo ludzi nie zrozumiało tego, co chciała przekazać:

Ręce mi opadły. Napisałam felieton. Nie kawa na ławę, nie "krowie na miedzy", tylko taki trochę fromalnie trudniejszy. Nazwałam go " listem do Melanii Trump". A jest w nim o niesamowitym hejcie kobiet na Melanię i o odpuszczaniu Trumpowi jego prostackich, chamskich publicznych zachowań, bo jest facetem, który ma władzę. Tekst jest o kobietach tkwiących w związkach z facetami kobiet nie szanujących, a do takich zalicza się Trump, na co są setki dowodów. Czytając komentarze, z osłupieniem skonstatowałam, że gigantyczna rzesza osób odebrała go jako MÓJ LIST OTWARTY DO MELANII ORAZ ATAK NA MELANIĘ - pisze Młynarska.

Czy Waszym zdaniem głos Młynarskiej o Melanii Trump pomoże zrozumieć w jak trudnej sytuacji znajduje się pierwsza dama USA?

AKTUALIZACJA:

Felieton Pauliny zniknął z sieci... Czekamy na wyjaśnienie sytuacji.

Paulina Młynarska napisała list do żony Donalda Trumpa.

Potem musiała się z niego tłumaczyć...

List dziennikarki nie spodobał się Rafałowi Jonkiszowi.

Paulina Młynarska skomentowała zachowanie Melanii Trump z piątkowego zaprzysiężenia.

