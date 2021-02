Paulina Krupińska zdradziła, dlaczego Sebastian Karpiel-Bułecka chce zmienić imię! "Chce wykreślić je z dowodu"

Paulina Krupińska rok temu zdradziła prawdziwe imię swojego męża, Sebastiana Karpiel-Bułecki, a teraz przyznała, że artysta planuje ostatecznie zmienić imię! Co więcej gwiazda powiedziała wprost, że faktyczne imię gwiazdora do niego nie pasuje, mimo że jej brat też ma na imię Łukasz:

Dużo jest tych Łukaszy w moim życiu, ale do niego to imię tak absolutnie nie pasuje, że nigdy mi nie przeszło to jeszcze przez język - powiedziała Paulina Krupińska w rozmowie z "Fakt.pl"

Okazuje się, że Sebastian Karpiel-Bułecka rozważa wykreślenie pierwszego imienia z dokumentów, ale to dość czasochłonna procedura!

Paulina Krupińska zdradziła, dlaczego Sebastian Karpiel-Bułecka chce zmienić imię!

Paulina Krupińska rok temu zdradziła, że jej mąż tak naprawdę ma na imię Łukasz, a Sebastian to jego drugie imię. Artysta jednak posługuje się wyłącznie swoim drugim imieniem, ale to przysparza nie tylko jemu, ale również jego żonie wiele problemów. Nawet podczas składania przysięgi małżeńskiej prowadząca "Dzień dobry TVN" nie wiedziała, jak ma się zwracać do męża:

Mój mąż, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ma na imię Łukasz. Na drugie ma Sebastian. Pierwsza rzecz, o którą zapytałam księdza, to jak ja mam przysięgać, czy biorę Ciebie Łukaszu za męża czy Sebastianie. W kościele mówiłam Sebastian. - zdradziła rok temu Paulina Krupińska w wywiadzie dla Izabeli Janachowskiej na kanale "Wedding Dream".

To nie koniec problemów Sebastiana Karpiel-Bułecki. W urzędowych sprawach mężczyzna musi posługiwać się imieniem Łukasz, które widnieje w dowodzie, o czym często sam zapomina:

Na Wikipedii jest, że on ma na imię Łukasz, tylko jakoś to nikogo nie interesowało i w związku z tym, że funkcjonuje w mediach jako Sebastian, to już wszyscy się do tego przyzwyczaili. Oczywiście nagłówki wszystkich portali brzmiały później, że "Sebastian Karpiel-Bułecka wcale nie ma na imię Sebastian, tylko Łukasz", ale dziś uważam, że to całkiem zabawna sytuacja. Wiem, że mój mąż chce zrobić z tym porządek, bo jest to frustrujące, gdy dzwonią z banku i on przez 5 sekund musi się zastanowić, czy to na pewno telefon do niego. - mówi gwiazda TVN dla "Fakt.pl"

Teraz Paulina Krupińska zdradziła, że Sebastian Karpiel-Bułecka planuje wykreślić pierwsze imię z dowodu:

Chce wykreślić je z dowodu. Ale jeszcze to mu się nie udało, chociaż ma 45 lat za rogiem.

Sądzicie, że to dobra decyzja?

