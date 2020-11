Moda jesień 2020. Paulina Krupińska w "Dzień Dobry TVN" w kozakach sezonu z Zary. Ten model optycznie wyszczupla nogi!

Paulina Krupińska, która osiem lat temu została okrzyknięta najpiękniejszą Polską, dziś uchodzi również za tą z najbadziej stylowych. Modelka i prezenterka telewizyjna doskonale wie, co w modowej trawie piszczy, a jej styl stał się inspiracją dla wielu kobiet. Jak się okazuje, gwiazda przy wyborze garderoby chętnie sięga również po ubrania z popularnych sieciówek. Jej buty zrobiły prawdziwą furorę!

Paulina Krupińska postawiła na ponadczasowe buty, które od wielu sezonów trzymają się w czołówce trendów. Mowa oczywiście o wysokich kozakach w szpic, które idealnie sprawdzają się przy każdej stylizacji. Modelka wybrała te w jednym z najmodniejszych kolorów, jakim jest piaskowy brąz. Gdzie i za ile dostaniemy hitowe buty? Wcale nie wydamy na nie milionów!

Moda jesień 2020. Paulina Krupińska w butach z sieciówki. Są super modne!

Podczas jednego z odcinków porannego magazynu „Dzień dobry TVN” Paulina Krupińska przykuła uwagę widzów swoimi butami, a w mediach społecznościowych prezenterki natychmiast pojawiły się pytania o ich model! Nic dziwnego. Piaskowe, skórzane kozaki do kolan, na cienkim obcasie i z czubkiem w szpic są w stanie zawrócić w głowie niejednej miłośniczce mody.

Ponadczasowe i klasyczne buty doskonale sprawdzą się zarówno do tych eleganckich, jak i bardziej codziennych, casualowych stylizacji. Możemy zestawiać je ze spodniami, boho, mini, midi i maxi sukienkami, czy też spódnicami, mając przy tym pewność, że zawsze stworzymy look warty zapamiętania. Co więcej, cielisty kolor nada wysokim kozakom lekkości i optycznie wydłuży nasze odsłonięte nogi, jeżeli zdecydujemy się je odsłonić, lub ubrać jasne rajstopy. Dodatkowo, takie buty idealnie sprawdzą się również do wiosennych stylizacji!

Model, który wybrała Paulina Krupińska znajdziemy w Zarze już za 399,00 złotych.

Jak widać Paulina Krupińska wykorzystuje je w wielu stylizacjach. Modne, jesienne buty doskonale sprawdzą się również w bardziej codziennej wersji, ze spodniami i długim płaszczem.