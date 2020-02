Paulina Krupińska zaszalała z fryzurą! "Ostre cięcie walentynkowe"! 

Paulina Krupińska dołączyła do gwiazd, które zdecydowały się ostatnio na zmianę fryzury. Była miss znana była dotąd z długich i prostych włosów w kolorze ciemny brąz, wcześniej również z jaśniejszymi rozświetleniami. Teraz jednak postawiła na dużo krótszą fryzurę.

Czy jej pasuje?

Zobacz także: Paulina Krupińska opowiada o obowiązkach domowych, a internauta pisze: "Ciężko mi w to uwierzyć". Jest reakcja!

Nowa fryzura Puliny Krupińskiej

Mówi się, że ładnemu we wszystkim ładnie. A Paulina Krupińska jest zdecydowanie jedną z najpiękniejszych polskich gwiazd i zawsze wygląda świetnie. Jednak niektóre fryzury pasują bardziej do jej typu urody niż inne... Czy nowe włosy Pauliny to dobry pomysł? Sama zapytała o to obserwujących jej profil na Instagramie.

Ostre cięcie walentynkowe 🙀🙀🙀 co sądzicie?

No właśnie, zobaczcie jak teraz wygląda i sami oceńcie:

Naszym zdaniem, włosy do ramion pasują jej świetnie. To samo zresztą piszą jej fani.

Zobacz także: Paulina Krupińska pokazała mieszkanie po remoncie! Kuchnia robi ogromne wrażenie

A tak wyglądała jeszcze niedawno: