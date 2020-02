Paulina Krupińska niedawno pochwaliła się zakończonym remontem w mieszkaniu. Wraz z mężem byli bardzo zaangażowani w zmianę wystroju swoich czterech kątów. Okazuje się, że modelka jest domatorką i uwielbia oddawać się również zwykłym domowym obowiązkom. Fanom nie do końca chce się w to wierzyć. Wywiązała się spora dyskusja!

Paulina Krupińska poruszyła temat obowiązków domowych na swoim Instagramie. Przyznała, że niedzielne popołudnie spędzi na prasowaniu.

Jedna z fanek nie za bardzo uwierzyła Paulinie, że tak chętnie chce się poświęcać domowym pracom:

- Jakoś ciężko uwierzyć, że sama robisz prasowanie :)

- Dlaczego? - zapytała Paulina

- Bo mogłabyś w tym czasie robić coś przyjemniejszego, a ktoś mógłby to zrobić za Ciebie. (...)

- Ale ja akurat lubię to robić - sprostowała

- Fenomenem jest to, że dziś istnieją kobiety, które lubią zajmować się domem... Ciężko też jest zrozumieć ludziom, że mając dom i rodzinę jest to standardem. Fajnie, że wspominasz o codzienności i że zajęcia, które się na nią składają sprawiają Ci przyjemność