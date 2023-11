Paulina Krupińska do tej pory unikała udziału w programach rozrywkowych. Jednak dla "Dance, Dance, Dance" zrobiła wyjątek. Decyzja gwiazdy nie do końca spodobała się jej mężowi. W dodatku w programie Paulina Krupińska wdała się w konflikt z Ewą Chodakowską, który przeniósł się poza show. Czy modelka żałuje, że wzięła udział w "Dance, Dance, Dance"? Jak zapatruje się na to Sebastian Karpiel-Bułecka? Czy powiedział żonie: "A nie mówiłem"? Zobaczcie, co zdradziła nam Paulina Krupińska!

Reklama

Kibicowaliście jej w "Dance, Dance, Dance"?

East News

Sebastian Karpiel-Bułecka nie do końca popierał decyzję żony

Instagram

Reklama

Zobacz także: Paulina Krupińska skomentowała aferę z Ewą Chodakowską! Dojdzie do rozprawy sądowej?