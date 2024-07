Paulina Krupińska opowiada o córce w najnowszym wywiadzie. Modelka zdradza, co zmieniło się w jej życiu po urodzeniu dziecka i zachwyca się swoim maleństwem. Co dała jej córka?

Paradoksalnie Paulina po narodzinach Tosi ma więcej czasu, o czym mówi w rozmowie dla "Grazi". Modelka potrafi lepiej zorganizować sobie czas i ze wszystkim świetnie sobie radzi:

Paulina Krupińska przyznała, że dzięki Antosi nieco się uspokoiła, a kiedy opowiada o rodzinie mocno się wzrusza. Modelka jest bardzo szczęśliwa, czego kompletnie nie ukrywa:

Dużo spokoju. I poczucia, że mam coś do końca życia. Ona zawsze czeka na mnie w domu. Mam rodzinę. Zaraz zacznę płakać... Życie nabrało wymiaru, urosłam w swoich oczach. Zawsze mówiłam, że kocham dzieci przyjaciółek, ale swoje to inna bajka. Miłości do dziecka nie da się opisać. Jesteś w stanie oddać mu wszystko. Odkładasz pieniądze, żeby jej kiedyś wszystko zapewnić. Chociaż nie chciałabym być mamą, która daje wszystko na złotej tacy.