Paulina Krupińska na co dzień mieszka razem z mężem, Sebastianem Karpielem-Bułecką i dziećmi w Warszawie. Gwiazda na co dzień pracuje w "Dzień Dobry TVN", więc nic dziwnego, że zdecydowała się na mieszkanie w stolicy naszego kraju. Prezenterka i muzyk nie wyobrażają sobie jednak, aby nie dzielić tego życia z Tatrami i bardzo często przebywają również na Podhalu. Ale czy w ich głowach zrodził się jednak pomysł, aby wyjechać z kraju i zacząć życie gdzieś indziej? Takie plotki od pewnego czasu pojawiały się w mediach, a nawet padł konkretny kraj - chodzi mianowicie o Nową Zelandię!

Paulina Krupińska w rozmowie z reporterką Party.pl odniosła się do tych plotek. Jak się okazało, ani ona, ani jej mąż tak naprawdę nie zamierzają nigdzie wyjeżdżać.

- Ja udzielając wywiadu dotyczącego planów na przyszłość, mówię "nie wiem, a może rzucę wszystko i wyjedziemy do Nowej Zelandii". I tak to się urodziło. Ja po prostu marzę o tym naprawdę, żeby kiedyś pojechać do Nowej Zelandii tak wakacyjnie i to jest moje ogromne marzenie - powiedziała nam Paulina Krupińska.