Paulina Krupińska wyjaśniła po kim jej córka ma jasne włosy. Bo ona i jej mąż mają ciemne

Sebastian Karpiel-Bułecka dwa miesiące temu został tatą. Do tej pory niewiele wiedzieliśmy, jak sobie radzi w tej roli. Wokalista Zakopower przyszedł opowiedzieć w " Dzień Dobry TVN " o nowej płycie "Drugie pół", ale też o tym, jak radzi sobie w roli taty. Pod koniec lipca Paulina Krupińska i Sebastian zostali rodzicami córeczki Antosi . I widać, jak od tego czasu ogromna zaszła zmiana w Sebastianie, cały czas się uśmiecha, jest otwarty na wywiady, chętnie opowiada o swoim szczęściu . Sebastian Karpiel-Bułecka przyznałw Dzień Dobry TVN, że bał się bycia tatą, ale od kiedy Antosia pojawiła się na świecie jest już spokojny. Sebastian Karpiel-Bułecka o ojcostwie Ojcostwo to stan wyjątkowy, to całkowicie zmieniło moje postrzeganie świata, codzienne zajęcia, nawet granie koncertów, wszystko przybrało inny wymiar. Każdemu ten stan polecam - powiedział Sebastian w studiu DDTVN. A jaka jest jego i Pauliny Krupińskiej córeczka (zdjęcie) ? Wokalista nazywa ja małym aniołkiem. Koledzy mnie straszyli, że nie będę spał, a my mamy z Pauliną tak grzeczną córeczkę , że nie możemy nic złego powiedzieć. Grzecznie śpi, je, wstaje, uśmiechnie się i znowu je i tak czas nam płynie. Zobaczymy, ile to będzie trwało, bo kiedyś przestanie tyle spać. Gdy Paulina pracuje, to ja zostaję z Antosią, a jak ja pracuję, to Paulina. Na radzie dziecko w tym wieku głownie potrzebuje matki - powiedział z czułością Karpiel-Bułecka Sebastian Karpiel-Bułecka o późnym ojcostwie Sebastian został tatą w wieku 39 lat i sam czuje, że późno zdecydował się na założenie rodziny. Lepiej późno niż wcale. To też ma wiele plusów, mogę być świadomym ojcem przez to, że długo na to czekałem i w pełni to docenić. Oczywiście nie mam tyle siły fizycznej, jakbym został ojcem w wieku 25 lat, ale ja na to nie narzekam. (...) Bałem...