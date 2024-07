W lipcu Paulina Krupińska została po raz pierwszy mamą, a już powróciła do pracy! Modelka postanowiła także zadbać o siebie i stara się powrócić do formy sprzed porodu. Jak to robi? Na Instagramie pokazała fotkę, że wreszcie wsiadła na rower i może pojeździć w górach.

Reklama

Paulina Krupińska po porodzie

Tak naprawdę modelka aż tak bardzo nie przytyła, a przynajmniej kompletnie po niej tego nie widać. Krupińska ostatnio pojawiła się na otwarciu nowej części jednego z centrów handlowych i zachwyciła doskonałą sylwetką. Mimo to Paulina nie stroni od aktywności fizycznej, na co dowodem jest poniższe zdjęcie.

Zazdrościmy pięknych widoków!

Zobacz także

To co kocham???????????? #love#mountains #bike#bikelife#canyonbikes#fun#wind#sun Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Paulina Krupinska (@pkrupinska) 22 Wrz, 2015 o 3:22 PDT

Paulina Krupińska w Wola Parku

Reklama

Paulina Krupińska w ciąży na zakupach