Paulina Krupińska była jedną z gwiazd, które wystąpiły w ostatnim odcinku programu Kuby Wojewódzkiego. Piękna gwiazda opowiedziała m.in. o swoim związku z Sebastianem Karpielem-Bułecką i zdradziła, jak w rzeczywistości nazywa się lider grupy Zakopower! Paulina Krupińska wspomniała również o wspólnym projekcie z Małgorzatą Rozenek- jednak ten temat chyba nie spodobał się Kubie Wojewódzkiemu...

Jak zareagował Kuba Wojewódzki?

Paulina Krupińska na początku rozmowy wspomniała, że jakiś czas temu razem z Mateuszem Gesslerem i Małgorzatą Rozenek współpracowała nad pewnym projektem.

Wraz z Mateuszem Gesslerem i twoją koleżanką, Małgosią Rozenek, robiliśmy razem taki wspólny projekt i wydaliśmy poradnik - przyznała Paulina.

Wypowiedź Pauliny o Małgorzacie Rozenek rozśmieszyła obecnych w studiu fanów Kuby Wojewódzkiego- jak zareagował Kuba?

A weźcie się odpierdo*ta- żartował prowadzący show.

Kuba szybko zakończył temat związany z Małgorzatą Rozenek, jednak po wyznaniu Pauliny Krupińskiej, która przyznała, że jest perfekcyjną panią domu, sam nawiązał do gwiazdy TVN!

To już druga! Powiedziałem to?!- mówił Wojewódzki. Ale taką prawdziwą- odpowiedziała Paulina Krupińska. Czyli tamta jest nieprawdziwa? No ładnie...- skomentował prowadzący.

A co jeszcze Paulina Krupińska zdradziła w programie Kuby Wojewódzkiego? Piękna gwiazda przyznała m.in., że to charyzma i silna osobowość Sebastiana Karpiela-Bułecki sprawiła, że się w nim zakochała. Prowadzący show próbował dowiedzieć się, dlaczego para do tej pory nie zdecydowała się na ślub. Jak zareagowała Paulina Krupińska?

To nie jest tak, że my tego ślubu nie weźmiemy. Mieliśmy różne perypetie związane z tym, że odsuwamy to w czasie - przyznała modelka. Nie chcesz się nazywać Bułecka? - dopytywał Wojewódzki.

Bułecka i tak nie ma w dowodzie Sebastian wpisane, ma Karpiel - przyznała Krupińska. To jest taki przydomek ich, tak rozróżniane były rody, ale nigdy w dokumentach nie zostało to wpisane. Nasze dzieci też są Karpiel tylko.

Wiedzieliście, że partner Pauliny Krupińskiej w rzeczywistości nie nazywa się Bułecka?

Paulina Krupińska w programie Kuby Wojewódzkiego.

