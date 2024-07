Paulina Krupińska w programie Dzień Dobry TVN opowiedziała o problemie młodych mam z karmieniem dziecka w miejscach publicznych. Miss Polonia przyłączyła się do akcji wspierającej kobiety karmiące swoje pociechy piersią. Okazuje się, że Paulina Krupińska sama miała przykre doświadczenia podczas karmienia córki w restauracji.

Niektóre knajpy są przygotowane dla mam karmiących, ale jeszcze nie wszystkie. Są miejsca w których taki widok gorszy - nie wiem dlaczego - jest to bardzo naturalna czynność. Ktoś mi zwrócił uwagę, żebym przeszła do toalety, mimo że miałam zasłonięte dziecko. Ja właśnie mówię: "Czy pani by jadła w toalecie?". Teraz już chodzę całym gangiem mam, bo moje wszystkie przyjaciółki urodziły dzieci. Siedzimy wszystkie na kanapie i karmimy. Chodzimy w miejsca publiczne, bo jak sama nazwa wskazuje miejsce publiczne jest dla wszystkich, nawet dla karmiących mam.