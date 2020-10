Paulina Krupińska pokazała urocze zdjęcie z synem! "Mój najlepszy chłopak na świecie"

Paulina Krupińska należy do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności. Gwiazda chroni również wizerunku swoich dzieci i nie pokazuje ich twarzy w mediach społecznościowych. Jednak tym razem prowadząca "Dzień dobry TVN" zrobiła mały wyjątek i... pokazała synka! Na fotografii widzimy, jak chłopiec całuje swoją mamę, a post został wstawiony przez Paulinę Krupińską z okazji dnia chłopaka. To zdjęcie jest naprawdę przepiękne i z pewnością Was rozczuli, bo po prostu bije od niego mnóstwo miłości. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Paulina Krupińska o ślubie i dzieciach… „Wielu znajomych twierdzi, że ja nie mam dzieci”! Dlaczego?

Paulina Krupińska jest mamą dwójki uroczych dzieci - Antosi i Jędrzeja. Dzieci i rodzina są dla pięknej miss najważniejsze. Razem z Sebastianem Karpielem - Bułecką są wspaniałymi rodzicami, którzy pomimo wielu obowiązków zawodowych, poświęcają swoim pociechom każdą wolną chwilę. Para jednak nie afiszuje się ze swoim życiem prywatnym w mediach, ale czasami na Instagramie Paulina Krupińskiej, możemy zobaczyć urocze ujęcia z jej pociechami i mężem.

Zazwyczaj jednak zdjęcia z dziećmi, które publikuje prowadząca "Dzień Dobry TVN" na swoim Instagramie, są wykonane w taki sposób, aby nie było widać twarzy jej pociech. Tym razem jednak możemy zobaczyć nieco więcej! Na fotografii widzimy, jak synek czule całuje mamę. Pod fotografią, Paulina Krupińska zamieściła podpis:

Mój najlepszy chłopak na świecie. Właśnie tego najlepszego trzeba sobie urodzić ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - napisała Paulina Krupińska.

Internautki w pełni zgadzają się ze słowami pięknej miss!

- Wiem😍 dlatego urodziłam dwóch😁 - Zgadzam się 😍💪❤️💣 - O tak tak...ja mam dwóch😍 - Dokładnie tak😍też mam😍 - piszą fanki.

Spójrzcie zatem na przeurocze zdjęcie Pauliny Krupińskiej, na którym możemy zobaczyć również Jędrzejka! Prawdziwa słodycz!

Ostatnio Paulina Krupińska zamieściła również przepiękne zdjęcie z Antosią.