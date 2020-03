Paulina Krupińska pokazała syna. Jędrek to już duży chłopiec! 

Paulina Krupińska opublikowała zdjęcie swojego synka! Jak zmienił się mały Jędrek? Syn nowej prowadzącej program"Dzień Dobry TVN"wkrótce skończy trzy lata i jest już dużym chłopcem! Paulina Krupińska bardzo długo ukrywała wizerunek swoich dzieci i nie pokazywała w sieci zdjęć na których były widoczne ich twarze. Jakiś czas temu Paulina zaskoczyła wszystkich i po raz pierwszy opublikowała fotki na których pokazała córeczkę Antosię. Później uchyliła rąbka tajemnicy i po raz pierwszy pokazała synka Jędrka. Teraz dumna mama pochwaliła się najnowszą fotką chłopca!

Paulina Krupińska zaledwie kilka dni temu poinformowała swoich fanów, że wkrótce dołączy do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". Teraz wszystko wskazuje na to, że piękna Miss Polonia z 2012 roku przed swoim debiutem w hitowym programie TVN postanowiła razem z rodziną wyjechać na jakiś czas w góry. Paulina Krupińska pokazała, jak spędza czas z synem- razem ulepili bałwana.

Bałwanek jest fajny, ale my patrzymy tylko na syna Pauliny Krupińskiej! Jędrek to już duży chłopiec! Internauci są zachwyceni nową fotką opublikowaną przez Paulinę.

- Słodziaki dwa 😍😍👏👏💞💞

- jakie szczęśliwe to dziecko ,że wie co to śnieg 😉

- Same milości 😍- komentują fani.