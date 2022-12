Paulina Krupińska pokazała córkę, a fani nie wierzą, że tak wyrosła: "Ale modelka"

Paulina Krupińska pochwaliła się córką! Piękna Miss Polonia z 2012 roku do tej pory nie pokazywała w sieci zdjęć dzieci, na których były widoczne ich twarze. Teraz jednak zrobiła wyjątek! Modelka po raz pierwszy została mamą w 2015 roku - na świecie pojawiła się wówczas jej córeczka, Antosia. Dwa lata później urodziło się drugie dziecko gwiazdy, syn Jędrek. Szczęśliwa mama chętnie publikuje w sieci zdjęcia swoich pociech, ale zawsze chroni ich wizerunek. Teraz jednak Paulina Krupińska opublikowała fotkę, na której widać twarz małej Tosi! Paulina Krupińska pokazała piękne zdjęcie z wakacji Paulina Krupińska od kilku dni wypoczywa na wakacjach. Ostatnio modelka razem z dziećmi zrobiła sobie piękną sesję na plaży w Hiszpanii, a efektami pochwaliła się na Instagramie. Na zdjęciach po raz pierwszy widać twarz córeczki Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki! Czy potrzeba więcej? 🌅💥❤️ No może jeszcze mąż by się przydał na zdjęciu 😂😉 #spain #holiday #purelove- napisała Paulina Krupińska. Internauci są zachwyceni! Jak komentują rodzinną sesję modelki? - Corcia chyba podobna do mamy👍🌸 - Tosia chyba do Ciebie podobna. Bródki takie same, mała miss - Ale Tosia jest piekna😍❤️- piszą fani. Piękne zdjęcia wykonane przez Olivię Konicką i Joannę Kępę skomentowała nawet Anna Lewandowska, która sama po raz pierwszy pokazała ostatnio twarz córeczki Klary. Co napisała trenerka? - Paula ta sesja jest cudna! Miłość ❤️- napisała pod zdjęciem Pauliny. Zobaczcie fotkę, którą opublikowała Paulina Krupińska! Do kogo Waszym zdaniem jest podobna mała Tosia? Do mamy czy do taty? Jedno jest pewne, dziewczynka jest naprawdę śliczna! Zobacz także: ...